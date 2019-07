Faceva su e giù per le vie vicino alla stazione in attesa dei clienti: pusher in manette

I Carabinieri della Compagnia di Ravenna nel tardo pomeriggio di lunedì hanno arrestato un 25enne di origini kosovare con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare nel pomeriggio una pattuglia della Stazione di Via Alberoni, impegnata quotidianamente nei servizi di controllo del territorio per frenare il dilagante fenomeno dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti, ha notato il giovane percorrere ripetutamente in auto le vie limitrofe alla stazione ferroviaria. I militari, non appena il ragazzo si è fermato per cedere una dose di cocaina a un 30enne, lo hanno bloccato e, proseguendo nell’ispezione dell’auto, hanno rinvenuto altre 19 dosi, abilmente occultate, della stessa sostanza pronta per essere ceduta.

Il pusher, regolare in Italia e incensurato, di fronte alle evidenze raccolte è stato tratto in arresto. Mercoledì mattina è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna, che ha convalidato l’arresto e gli ha applicato l’obbligo di dimora con permanenza notturna presso la propria abitazione in attesa della prossima udienza.