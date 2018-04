Faenza, al Museo del Risorgimento l'incontro " La cultura motore dello sviluppo della Regione"

"La cultura motore dello sviluppo della Regione. Il punto sulle opportunità per il territorio della Romagna Faentina" è il titolo dell'incontro pubblico in programma lunedì, alle 20.45, al Museo del Risorgimento e dell'Età contemporanea di Faenza (Palazzo Laderchi, corso Garibaldi 2). All'incontro, promosso dal Comune di Faenza e dall'Unione della Romagna Faentina, interverranno il vice sindaco e assessore alla cultura del Comune di Faenza Massimo Isola e l'assessore alla cultura della Regione Emilia Romagna Massimo Mezzetti. Coordinerà i lavori la consigliera regionale Manuela Rontini.

"In questa legislatura - commenta Rontini - la Regione Emilia-Romagna ha intrapreso un grande percorso di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l'aumento delle risorse disponibili e la promozione delle ricchezze dei territori, anche per favorirne la conoscenza tra le nuove generazioni, in ottica turistica. L'incontro con l'Assessore Mezzetti servirà per fare il punto della situazione sulle politiche regionali per il settore, e confrontarci insieme ai partecipanti sull'idea di cultura che abbiamo per il futuro".

Per il vice sindaco Isola: "si tratta di una importante opportunità per fare incontrare l'assessore Mezzetti con gli operatori culturali ed il mondo diffuso della cultura della nostra città. Faenza, vive la creatività e la cultura come spazio prioritario della propria identità ed è coinvolta sulle dinamiche culturali a 360°. In questi anni la Regione ci è stata vicino ed ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo e alla crescita culturale e civile di Faenza. Una vicinanza manifestata attraverso l'elargizione di contributi mirati e attraverso la costruzione di leggi quadro che permettono una crescita pià matura e programmata delle varie linee di caratterizzazione culturale".