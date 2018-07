Faenza, al via l'abbattimento e la sostituzione degli alberi malati

Nell'ambito dell'intervento di sostituzione degli alberi che sono in precario stato vegetativo e quindi pericolosi per la pubblica incolumità, martedì mattina nizierà l'abbattimento degli alberi malati di via Vittorio Veneto a Faenza. I lavori cominceranno sul lato destro della strada, da via degli Insorti fino alla rotonda di via Oberdan, per proseguire poi sull'altro lato con direzione contraria. In totale saranno abbattuti 119 alberi che presentano, quasi nella totalità, attacchi di funghi parassiti del legno, sia nell'apparato radicale sia nelle ramificazioni in quota. Per questi motivi è alto il grado di probabilità che un albero o parti di esso possano cedere e creare così danni anche di grossa entità a persone e cose. Alcuni alberi saranno invece salvati, in quanto dalle valutazioni effettuate è emerso che non presentano problemi di stabilità. Gli alberi abbattuti verranno sostituiti con altrettanti della specie Quercus cerris (cerro). Durante l'intervento via Vittorio Veneto non sarà chiusa al traffico, la viabilità subirà però qualche disagio per il restringimento della carreggiata stradale.