Faenza calcio in lutto: si è spento Guido 'Bob' Amadei, attaccante degli anni '70-80

A soli 58 anni è improvvisamente scomparso Guido Amadei, attaccante del Faenza calcio negli anni ’70-‘80. “Bob”, come veniva chiamato dagli amici e nell’ambiente sportivo, aveva vestito la maglia biancoazzurra già nel settore giovanile nelle categorie giovanissimi e allievi fino a debuttare direttamente in prima squadra nella stagione 75/76 a 16 anni e poi giocare nelle due successive per un totale di cinque reti, nelle giovanili e poi in prima squadra accanto a Melandri, Sangiorgi e Donati, solo per citare alcuni compagni, e ancora atleti del calibro di Visentin, Biagi, Rinaldi e Santarelli. Nel 78/79 il passaggio al Meldola, poi la prematura chiusura, ancora molto giovane, della carriera sportiva, per problemi a un ginocchio. I funerali si svolgeranno giovedì 6 dicembre.

Nella foto Amadei è il primo in basso a destra