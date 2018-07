Faenza, chiuso lunedì mattina il ponte sulla chiusa di Errano

Lunedì mattina è stato chiuso al traffico il ponte sulla Chiusa di Errano per verifiche strutturali. La chiusura dovrebbe protrarsi per alcuni giorni, nei quali il passaggio sarà consentito solo a pedoni, biciclette e motocicli. Nell'area sono stati installati appositi cartelli per informare della chiusura e delle conseguenti modifiche alla viabilità

