Faenza, come confrontarsi sulla crescita del bambino: riprendono i corsi

Riprende presso il Centro delle famiglie dell'Unione della Romagna Faentina (Via degli Insorti 2, Faenza) il ciclo di incontri rivolti a genitori, nonni e neonati per confrontarsi sulla crescita del bambino e della famiglia nel primo anno di vita. L'appuntamento di lunedì, dalle ore 9.30 alle 11.30, è dedicato al tema del distacco, per affrontare al meglio le prime esperienze di separazione affidando il proprio bambino a familiari, tate e servizi. L'iniziativa sarà condotta dalla pedagogista Federica Zampighi. L'ingresso è libero e gratuito. Per informazioni è possibile contattare il Centro per le famiglie, tel 0546-691871.