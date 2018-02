Faenza, comfort e sicurezza delle case sismiche al centro di un incontro

La Casa Museo Raffaele Bendandi, in via Manara 17 a Faenza, ospita sabato prossimo, alle 18, l'incontro dal titolo "Un decalogo per il comfort e la sicurezza (sismica) della casa". Relatore l'architetto Paolo Rava, che illustrerà una serie di proposte di recupero e ristrutturazione di residenze "domestiche" dove il progetto dell'architettura degli interni si fonde e si amplia con le tecniche della sicurezza sismica e dell'uso di materiali naturali, ovvero quelli più compatibili con l'uomo e con i manufatti. L'appuntamento è promosso dall'Osservatorio sismologico Bendandi.