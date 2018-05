Faenza, controlli alla Torre civica: vietato il transito a veicoli e pedoni

Nella giornata di mercoledì 30 maggio la Torre civica di Faenza, in piazza del Popolo, sarà sottoposta a un controllo generale di verifica del suo stato conservativo. L'intervento sarà effettuato mediante l'uso di una piattaforma di lavoro mobile elevabile: pertanto, dalle 7.00 alle 16.00 di mercoledì, sarà vietato il transito di tutti i veicoli nel tratto piazza del Popolo corso Saffi, mentre si potrà accedere in corso Saffi da via Marescalchi. Sarà inoltre chiuso l'accesso pedonale al portico di Palazzo del Podestà, a fianco della torre civica. In caso di maltempo i lavori saranno rinviati ai giorni successivi, in data ancora da definire.