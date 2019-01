Faenza, disagi su via Laghi: lavori ancora per settimane

I disagi alla viabilità in via Laghi, a Faenza, proseguiranno ancora per alcune settimane. Resterà infatti aperto fino alla fine del mese di gennaio il cantiere della ditta Veronese Impianti di Este (Padova), che lavora per conto di Italgas. Essendo parte della carreggiata stradale occupata dal cantiere, durante questa prima fase dei lavori in via Laghi, nel tratto compreso da via Scalo Merci a via Valgimigli, si circola solo a senso unico, con direzione nord. A fine gennaio, concluso l'intervento questo tratto di strada sarà riaperto al traffico nelle due direzioni, ma i lavori proseguiranno nell'ultima parte di via Laghi, da via Scalo Merci fino a viale Baccarini.

