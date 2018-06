Faenza diventa ancora più "green": colonnine di ricarica per auto elettriche nelle aree di sosta

Dopo una serie importante di iniziative tra cui l'esperienza positiva del GreenGo-Bus, Faenza fa un ulteriore passo verso la mobilità sostenibile con l'approvazione del regolamento per l'attivazione di impianti di ricarica per veicoli a trazione elettrica in aree di sosta pubblica. Il bando prevede l'esenzione dal pagamento della Tosap ai soggetti richiedenti a cui spetterà l'onere di installazione, adeguamento della segnaletica e di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La mozione per la mobilità sostenibile era stata promossa da Insieme per Cambiare nel Consiglio Comunale del 30 maggio 2016 e approvata a maggioranza; aveva impegnato il Sindaco e la giunta in una serie di iniziative tra cui, appunto l'installazione di colonnine elettriche. “Ci sono voluti due anni, ma il risultato è stato ottenuto - dichiara Paolo Cavina, capogruppo di Insieme per Cambiare in Consiglio comunale a Faenza - ora l'Unione di Comuni con otto postazioni a Faenza e una ciascuno per gli altri Comuni, ha la possibilità di sviluppare un territorio che è già un esempio, ma che può diventare sempre più green e a misura d'uomo e di futuro”.