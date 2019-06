Faenza e la Torre di Oriolo in onda sul nuovo programma Sky

Faenza e la Torre di Oriolo protagonista del nuovo programma del canale Sky Dove (canale 413) 'Una gita fuori porta'. Nella puntata dedicata alla città manfreda, oltre alle bellezze e alla storia faentina, ci sarà una gita alla Torre di Oriolo con vini e prodotti territoriali e la visita al Relais Villa Abbondanzi alla scoperta della cucina tipica tradizionale romagnola. La puntata andrà in onda domenica 23 giugno alle 19.20.

Il nuovo programma di Sky porta alla scoperta di mete vicine ma di straordinario fascino. Ogni domenica dal 9 al 23 giugno va in onda un doppio appuntamento alle 19.20 della trasmissione, condotta da David Romano, alla scoperta di cittadine e borghi dell’Italia centrale. Un viaggio attraverso la storia, l’arte e la bellezza per conoscere tradizioni, curiosità ed eccellenze. In ogni puntata ci si sposta dalla meta principale per una breve escursione nel circondario, alla scoperta di bellezze naturalistiche e attrazioni di particolare interesse: grotte, aree protette, frazioni. Le mete di David Romano sono: Santarcangelo di Romagna con il vicino San Leo di Rimini; Fabriano e le Grotte di Frasassi; Foligno e il borgo incantato di Rasiglia; Orvieto e il borgo medievale di Rocca Ripesena; Fermo e Torre di Palme e, appunto, Faenza e la Torre di Oriolo.