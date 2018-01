Faenza, esposta a Palazzo Manfredi la copia originale della Costituzione

Per tutto il 2018 i faentini potranno consultare la copia originale della Costituzione della Repubblica italiana. In occasione del 70esimo anniversario (1 gennaio) il documento è stato infatti prelevato dall'Archivio di Stato ed esposto, in un'apposita teca chiusa, nel salone delle Bandiere del palazzo comunale. A fianco dell'originale e consultabile dal pubblico, si trova inoltre una copia del documento. La didascalia del documento originale recita: "Esemplare della costituzione della Repubblica Italiana pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 27 dicembre 1947 ed esposta all'albo pretorio del Comune di Faenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1948 in ordine all'art. XVIII delle disposizioni transitorie e finali della carta costituzionale (Sezione di Archivio di Stato di Faenza, Comune di Faenza, Archivio moderno, Carteggio amministrativo, 1947, b. 21, cat. VI, cl. 1, fasc. 1, ins. 7)".

Dopo la pubblica esposizione, durata per tutto l'anno 1948, l'esemplare fu archiviato nel carteggio comunale e cucito insieme ad altri documenti, secondo tecniche di legatura dei documenti che risalgono all'età medievale e che nella città di Faenza, caso forse unico, restarono in uso fino al 1980. Insieme all'esemplare della Costituzione si conservano anche due circolari telegrafiche del Prefetto di Ravenna: la prima in data 29 dicembre 1947 annunciava l'approvazione della carta da parte dell'Assemblea costituente e prescriveva l'imbandieramento e l'illuminazione degli edifici pubblici per la degna celebrazione dell'evento, la seconda, del 2 gennaio 1948, ordinava l'esposizione della Costituzione nella sala comunale per tutto l'anno 1948.