Faenza, fino a fine febbraio chiuso per lavori un tratto di via Boaria

Un breve tratto nella parte finale di via Boaria a Faenza, dopo l’intersezione con via Convertite, resterà chiuso al traffico per alcune settimane per consentire l’effettuazione, in sicurezza, di lavori alle condutture del gas. Il tratto in oggetto, interessato da un traffico alquanto modesto, è quello dopo il parcheggio del punto vendita vini della Caviro fino al civico 7. La chiusura è prevista fino al 28 febbraio 2019. In queste settimane la viabilità sarà consentita solo ai residenti nelle abitazioni prima del cantiere e ai clienti della Caviro.

