Faenza, i Carabinieri in uniforme di rappresentanza nelle vie del centro

Nel periodo delle festività natalizie Carabinieri in uniforme di rappresentanza nelle vie del centro di Faenza e al centro commerciale “Le maioliche”. L’iniziativa mira a garantire un’adeguata cornice di sicurezza sia ai cittadini che ai commercianti, dove i militari dell’Arma hanno girato per i negozi con lo scopo di scoraggiare ladri e borseggiatori che puntano a “ripulire” le tasche delle persone per fare incetta di portafogli e di altri beni nonché rafforzare ancora di più il rapporto di vicinanza con la popolazione in questo particolare periodo dell’anno dove il bel tempo sta invogliando molte persone a uscire di casa per le tradizionali “passeggiate natalizie”.

Tantissime le persone e soprattutto i bambini che si sono fermati ad ammirare i due militari che hanno sfoggiato l’uniforme di rappresentanza. L’obiettivo dei Carabinieri è di incrementare il livello di sicurezza in occasione delle festività che, come noto, attirano sul territorio, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, anche malintenzionati dediti ai reati predatori ed è proprio per questo che sono stati svolti al centro commerciale “Le Maioliche” e per le vie del centro.

L’attenzione dell’Arma alla prevenzione dei reati in questi giorni di festa rimane altissima, perciò il maggior numero di pattugliamenti già attivi da qualche giorno sarà assicurato per tutta la durata delle Festività. A riguardo, i Carabinieri del Comando Compagnia ricordano ai cittadini "l’importanza di segnalare al numero di pronto intervento 112 qualsiasi situazione inconsueta o ritenuta pericolosa, soprattutto in caso di persone o veicoli sospetti notati sulle strade o nei pressi di abitazioni, con un “occhio” particolare rivolto anche alle abitazioni dei vicini di casa, qualora assenti per le vacanze".