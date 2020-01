Faenza, i rioni Rosso e Nero: "Totale apoliticità degli eventi"

Il Rione Nero e Rosso prendono le distanze dalle varie presenze e manifestazioni politiche in programma in occasione della tradizionale “Nott de Bisò”. In una nota, viene sottolineata "la totale apoliticità" dei rioni degli eventi ad esso connessi. "E’ proprio per rimarcare questa volontà, oltre che per ragioni logistiche e di sicurezza, che daremo accesso allo stand solo a personale autorizzato dal consiglio rionale - viene aggiunto -. Seppur lieti di aver ricevuto le attenzioni della politica nazionale riteniamo importante che essa resti distante dai contesti aggregativi e folkloristici che contraddistinguono le manifestazioni del Palio del Niballo. Sarà un grande piacere accogliere, indipendentemente dalla politica, tutte le persone che vorranno festeggiare questo 5 gennaio con noi".