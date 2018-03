Faenza, il Comune mette all'asta un nuovo immobile

Mercoledì 4 aprile 2018, alle ore 13.00, presso la residenza municipale di Faenza si terrà l’asta pubblica per la vendita dell'immobile di proprietà comunale ubicato in via Campidori n. 12-12A, nel retro del Museo internazionale delle Ceramiche, adiacente alla chiesa di San Maglorio. Il prezzo base d’asta è fissato in 175 mila euro.



L'immobile in vendita, è un bene di interesse culturale, pertanto tutelato dalla Soprintendenza per i Beni culturali e paesaggistici, e non potrà essere destinato a usi incompatibili con il suo carattere storico e artistico. L'acquirente è inoltre tenuto a eseguire, a proprie spese, tutte le opere necessarie per la pavimentazione dell'area oggetto di servitù di passaggio, nonchè della piazzetta comprendente lo spazio a uso parcheggio, così come previste dagli atti dei competenti Servizi dell'Unione della Romagna Faentina.



Per partecipare alla gara, che si terrà con il sistema delle offerte segrete per la vendita, è richiesto un deposito cauzionale pari al dieci per cento del prezzo base d’asta (17.500 euro). Le offerte vanno presentate a mezzo raccomandata, posta celere o consegna diretta al Servizio Archivio - Settore Legale e Affari istituzionali dell'Unione della Romagna Faentina (piazza del Popolo 31) entro il 3 aprile 2018.



Il servizio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.00, e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30. L'immobile può essere visionato prima della gara previo accordo con il Servizio Patrimonio dell'Unione della Romagna Faentina (via San Giovanni Bosco 1, Faenza - tel. 0546 691346). Per ogni ulteriore informazione, compresa la visione degli atti e della relativa documentazione tecnica, gli interessati possono rivolgersi sempre allo stesso Servizio.



L’avviso d'asta è pubblicato sul sito internet del Comune di Faenza: http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Aste immobiliari/Avviso d'asta per la vendita di immobile di via Campidori 12-12A.