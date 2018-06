Faenza, il Parco Bucci si arricchisce di un nuovo gioco

Venerdì, alle ore 11.30, al parco Bucci di Faenza si inaugurerà una nuova struttura ludica che permette l'accesso anche ai bambini con limitata mobilità. Alla cerimonia inaugurale saranno presenti il sindaco Giovanni Malpezzi, l'assessore ai lavori pubblici Claudia Zivieri, l'assessore all'ambiente Antonio Bandini e il dott. Massimo Bucci. La nuova struttura è frutto del contributo della Bucci Automations S.p.a., che nel 2016 aveva espresso all'Amministrazione comunale la volontà di sostenere un progetto di rinnovamento dell'area giochi del parco Bucci, in collaborazione con “Anch'io" Associazione di volontariato onlus, facendosi carico dell'onere di integrazione e ampliamento delle attrezzature ludiche per bambini già presenti nel parco. Questa installazione, che amplia l'area giochi esistente, è il secondo e ultimo stralcio di un intervento globale, dopo quello eseguito lo scorso anno, per il rinnovo dei giochi nel parco Bucci. A conclusione della cerimonia di inaugurazione, sarà distribuito a tutti i bambini gelato offerto da Linus Ice.