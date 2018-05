Faenza, il Rione Verde sceglie la dama a cavallo per il corteo storico del Palio

Il clima “da Palio del Niballo” sta invadendo Faenza nell’attesa di giugno, mese in cui vanno in scena tutte le contese, in particolare le due giostre cavalleresche. La cerimonia della Donazione dei Ceri al vescovo, monsignor Mario Toso, da parte dei cinque Rioni e del Gruppo Municipale, in programma domani sabato 12 maggio al termine della Santa Messa delle 18 in Cattedrale, apre ufficialmente la serie degli eventi.



Proprio sabato alle 20.30 il Rione Verde organizza nella sede di Via Cavour 37 una cena a base di pizze dai gusti vari, cotte nel forno a legna dal Gruppo Cucina, durante la quale si svolgerà l’elezione della Castellana, ossia della Dama della Rocca che sfilerà a piedi nel grande corteo storico del Palio a fianco della figura di Mastro Giovanni della Casata dei Bertolazzi. Intanto sabato 5 maggio il Rione di Porta Montanara ha selezionato pubblicamente la Dama per la sfilata storica che precede la giostra della Bigorda d’Oro: si tratta di Serena Gordini, che è stata subito omaggiata con fiori da messer Nicolas Billi, cavaliere designato per il cosiddetto “Palio dei giovani e degli emergenti”.



Resta da trovare la giusta interprete per la figura di Madonna Rundanina, la Dama che sfila a cavallo nel corteo storico del Palio: la giovane nubile della Famiglia Rondanini. Proprio per individuare la ragazza più adatta al ruolo, come ogni anno il Rione Verde apre le candidature per la selezione, senza la presenza di pubblico, che si terrà nella serata di giovedì 24 maggio sempre nella sede di Via Cavour 37. La scelta della ragazza, la quale dovrà rievocare la bellezza, la grazia e la leggiadria di “Madonna Rundanina”, descritta dalla cronaca dei tempi come la bellissima rampolla della Famiglia dei Conti Rondanini di Via Pascoli, è molto sentita e curata dal Rione di Porta Montanara. A dimostrarlo è la composizione della giuria appositamente allestita, di cui fanno parte Cesare Dalle Fabbriche, il Capo Rione, i due Capitani, il Consiglio dei Saggi, il responsabile rionale della Cultura, l’acconciatore, la costumista ed alcuni rappresentanti degli organi d’informazione.



Le ragazze interessate ad indossare per un giorno le splendide vesti di Madonna Rundanina sono invitate a presentarsi nella sede del Rione Verde in Via Cavour 37, lasciando il loro nominativo entro le 12.30 di martedì 22 maggio. Per avere ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo (0546) 681281 del Rione Verde.