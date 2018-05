Faenza, l'Unione cerca il dirigente del settore Lavori Pubblici: selezione pubblica

Le domande vanno presentate entro il 25 maggio l'Unione dei Comuni della Romagna Faentina ha indetto una selezione pubblica per conferire, con contratto a tempo determinato, l'incarico di dirigente del settore Lavori Pubblici dell'Unione. La durata dell'incarico è collegata alla scadenza del mandato del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina, ma avrà comunque una durata minima di tre anni.

Per partecipare alla selezione i candidati, oltre ai requisiti generali previsti dai concorsi (cittadinanza italiana o di uno stato dell'Unione europea, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici, non essere stati dispensati dall'impiego presso Pubbliche amministrazioni, non avere riportato condanne penali, idoneità fisica alle mansioni da ricoprire, patente di guida categoria "B", non avere subito procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio e non averne in corso), devono essere in possesso del diploma di laurea in Ingegneria civile o edile, in Architettura, o titoli equiparati, ed essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere o architetto.

Le domande vanno presentate - entro le 12 di venerdì 25 maggio - all'Unione della Romagna Faentina tramite consegna diretta all'Ufficio Archivio/Protocollo (piazza del Popolo 31, Faenza), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento da indirizzare al settore Personale e Organizzazione dell'Unione della Romagna Faentina o con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata: pec@cert.romagnafaentina.it.

La selezione si svolgerà venerdì 8 giugno, alle 9.30, nella sala Bigari del palazzo comunale di Faenza.

L'avviso di selezione è pubblicato nell'albo pretorio e nel sito internet dell'Unione della Romagna Faentina (www.romagnafaentina.it), nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso/Bandi di concorso e procedure selettive.