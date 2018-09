Faenza, lavori alla rete fognaria: chiude un tratto di via S.Maria dell'Angelo

Per lavori di ripristino della rete fognaria, già programmati nei giorni scorsi ma poi rinviati, mercoledì sarà chiuso al traffico un tratto di via Santa Maria dell'Angelo, a Faenza. Il divieto di circolazione sarà in vigore dalle ore 8.30 alle 15.00 nel tratto di via S.Maria dell'Angelo compreso da via Cavour fino all'intersezione con via Barbavara. Pertanto i veicoli transitanti in via Cavour dovranno obbligatoriamente procedere diritto all'intersezione con via S.Maria dell'Angelo.

Sarà inoltre sospesa temporaneamente la zona a traffico limitato in via Castellani, con rimozione del fittone e istituzione dello stop per i veicoli provenienti da via Castellani all'intersezione con via S.Maria dell'Angelo, via Zanelli e via Severoli. Sempre in tema di viabilità, mercoledì 26 e giovedì 27 settembre, dalle ore 7.00 alle 21.00, per riprese cinematografiche, sarà vietata la sosta di tutti i veicoli in via Ugolino D'Azzo Ubaldini, da via Naviglio fino al civico 10, e in via Barilotti, dal civico 1 al civico 5, su entrambi i lati delle due strade.