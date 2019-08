Faenza, lavori di manutenzione alla rete del gas in corso Matteotti

Prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori di estensione, potenziamento e manutenzione della rete del gas in corso Matteotti. L’intervento, che inizierà lunedì 5 agosto prossimo, riguarda gran parte di corso Matteotti, dall’intersezione con via Nazario Sauro fino a una cinquantina di metri prima della piazzetta di Santa Lucia. I lavori, che saranno eseguiti dalla ditta Veronese Impianti di Este (Padova) per conto di Italgas, si concluderanno all’inizio dell’autunno.



Durante la prima fase si lavorerà nel tratto di corso Matteotti compreso da via Nazario Sauro fino all’intersezione con via Carlo Cesare Scaletta. Da lunedì prossimo questo tratto di corso Matteotti sarà pertanto chiuso al traffico, con divieto di sosta su entrambi i lati della strada. Sarà chiusa, inoltre, la via Nazario Sauro e i veicoli transitanti in via Severoli, all’altezza di via Nazario Sauro e successivamente di corso Matteotti, dovranno proseguire diritto verso via Torricelli. Chiuse al traffico anche via C.C. Scaletta, via Cavina e via Gucci, dove la circolazione sarà consentita ai soli residenti con doppio senso di marcia.