Faenza, lavori di trasloco degli scout: viabilità e sosta modificata in centro

Nel pomeriggio di mercoledì 25 luglio un tratto di via della Rocca a Faenza sarà chiuso al traffico per consentire le operazioni di trasloco di alcuni materiali da parte di un gruppo scout. Dalle 15.30 alle 18.30 di mercoledì saranno pertanto vietate la circolazione e la sosta fino al civico 1 di via della Rocca. Inoltre sarà vietata la sosta di tutti i veicoli nell'ultimo tratto di via della Rocca, di circa trenta metri, da via San Giuliano a via Giovanni da Oriolo. Nel tratto chiuso i soli residenti potranno circolare in doppio senso di marcia. Per gli stessi motivi i divieti saranno inoltre riproposti nella giornata di mercoledì 8 agosto, sempre negli stessi orari.

