Faenza, lavori in via Pascoli: modifiche a traffico e viabilità

Fine anno con alcuni disagi alla viabilità in via Pascoli, a Faenza. Nella mattinata di lunedì 31 dicembre, dalle ore 8.00 alle 12.00, un tratto di via Pascoli sarà infatti chiuso al traffico veicolare per consentire i lavori di manutenzione del fabbricato ubicato al civico 1-3. La circolazione sarà consentita ai soli residenti. Oltre al divieto di circolazione in quel tratto sarà anche vietata la sosta su entrambi i lati della strada. La viabilità ordinaria sarà ripristinata appena terminati i lavori.

