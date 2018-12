Trema la terra: lieve scossa di terremoto nel Faentino

Lieve scossa di terremoto mercoledì sera nel Faentino. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un movimento tellurico di magnitudo 2.4 Richter, con ipocentro localizzato ad una profondità di 18 chilometri. Non sono stati registrati danni a cose o persone. A seguito di questo terremoto non vi sono state delle repliche. In Romagna si sono verificate altre scosse, di quelle definite "strumentali" perchè non percepite dalla popolazione: alle 22.51 a Bagno di Romagna e nel cuore della nottata tra mercoledì e giovedì a Casteldeci (Rimini), alle 00.40 e 01.44, tutte con magnitudo inferiore a 2.