Faenza, modifiche alla viabilità per l'apertura di un cantiere

Modifiche alla viabilità in via Medaglie d'Oro a Faenza e nelle strade limitrofe per l'apertura di un cantiere della società Italgas. Fino a sabato 18 maggio prossimo via Medaglie d'Oro sarà chiusa all'altezza di via Cantinelli per i veicoli provenienti da corso Mazzini-via Oberdan con direzione valle, che dovranno pertanto svoltare in via Cantinelli e proseguire su via Trieste. Per i veicoli provenienti da via Laghi, invece, via Medaglie d'Oro sarà percorribile anche in questi giorni, fatta eccezione per i mezzi superiori ai 35 quintali. Via Trieste sarà inoltre a senso unico con direzione valle, da via Cantinelli a via Azzurrini. Via Azzurrini, a sua volta, sarà a senso unico con direzione da via Trieste a via Berti. Pertanto i veicoli transitanti in via Berti giunti all'incrocio con via Azzurrini dovranno obbligatoriamente proseguire diritto verso via Laghi.