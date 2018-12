Intossicati dal monossido di carbonio sprigionato dal braciere

E' di tre persone intossicate dal monossido di carbonio, una delle quali in gravi condizioni, il bilancio di quanto accaduto in un appartamento di Faenza nella serata di giovedì. L'allarme è scattato verso le 20 in un'abitazione di via Farini, al civico 4, con all'interno due persone che hanno iniziato a sentirsi male. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, che sono riusciti ad aprire la porta di casa, e il personale del 118. I primi soccorritori si sono trovati davanti i residenti in preda all'intossicazione del gas sprigionato da una stufa accesa per difendersi dal freddo. Uno di questi era già in arresto cardiaco tanto che, gli operatori di Romagna Soccorso, hanno iniziato le prime manovre per tentare di rianimarlo. L'abitazione era talmente tanto satura di monossido di carbonio che anche uno dei soccorritori si è sentito male tanto da dover essere a sua volta sottoposto alle terapie del caso. Ventilati gli ambienti i due residenti, dei quali non sono state fornite le generalità, sono stati trasportati in ospedale. Uno in condizioni particolarmente critiche mentre, l'altro, con una intossicazione meno acuta così come uno dei soccorritori. In via Farini, per gli accertamenti del caso, è intervenuta anche una pattuglia del Commissariato di Faenza.

