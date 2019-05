Faenza, per quattro mesi strada chiusa al traffico la sera

A partire da lunedì 20 maggio e per circa quattro mesi, via Nazario Sauro a Faenza sarà chiusa al traffico nelle ore serali per consentire l’utilizzo dello spazio all’aperto antistante il ristorante-pizzeria “Il Turismo” da parte dello stesso locale. L’ordinanza emessa in questi giorni vieta, infatti, il transito dei veicoli, fatta eccezione per i residenti e i mezzi di soccorso, in tutta la via Nazario Sauro, da via Severoli a corso Matteotti, dal 20 maggio al 16 settembre 2019, tutti i giorni dalle ore 18.30 alle 24.00. Alle auto dei disabili sarà comunque garantito l’accesso ai box di sosta presenti in via Nazario Sauro, sul lato di corso Matteotti e su quello di via Severoli. La Polizia municipale si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere tale provvedimento in occasione di eventi che comportino la necessità di deviare il traffico di via Severoli sulla via Nazario Sauro.

Nella giornata di martedì 21 maggio, invece, un tratto di via Cavour sarà chiuso al traffico per consentire i lavori di smontaggio di una gru da un cantiere edile. Il divieto, che sarà in vigore dalle ore 7.00 fino alle 18.00, riguarda il tratto di via Cavour compreso dal civico 11 al civico 23, dove saranno vietati il transito e la sosta di tutti i veicoli. All’altezza del primo ingresso al parcheggio di via Cavour sarà pertanto consentito entrare nel parcheggio, ma sarà vietato proseguire lungo la via Cavour. Il divieto riguarda non sole le auto ma anche i pedoni. Per i veicoli provenienti dalla direzione opposta (viale Stradone) sarà vietato transitare in via Cavour all’intersezione con via Tonducci e via Fiera.