Faenza, ponte della chiusa di Errano giudicato non più sicuro: chiuso anche a pedoni e ciclisti

Sono stati completati in questi giorni gli accertamenti tecnici sulle condizioni del ponte sulla chiusa di Errano, nel comune di Faenza, dal luglio dello scorso anno interdetto - in via precauzionale - al transito di tutti gli autoveicoli. Costruito come soluzione provvisoria verso la fine degli anni ‘40, le verifiche hanno purtroppo confermato il generale degrado della struttura, esteso alla pavimentazione, ai parapetti, alle travi portanti che presentano diverse fessurazioni e ai cunei d'appoggio, non più in grado di garantire una capacità portante adeguata.

Preso atto della situazione, è stata perciò disposta l'immediata chiusura del ponte - a partire dalla giornata di oggi - anche al traffico ciclo-pedonale. Un ulteriore provvedimento per evidenti ragioni di sicurezza che rende il ponte totalmente inagibile. E' in corso in queste ore il posizionamento dell'apposita segnaletica e di alcune barriere "new jersey" per impedirne l'accesso. L'Amministrazione comunale si è da tempo attivata per la progettazione di una nuova sovrastruttura che consentirà la futura riapertura al solo transito ciclo-pedonale, i cui costi di realizzazione sono stati stimati in circa 300mila euro.