Faenza, previsti lavori di potatura: chiude un tratto di via Canal Grande

Un tratto di via Canal Grande sarà chiuso al traffico venerdì per alcune ore per consentire l'effettuazione di lavori di potatura di alberi ad alto fusto. Dalle 13 alle 18 sarà così vietata la circolazione di tutti i veicoli nella corsia di via Canal Grande con direzione centro, dalla rotonda della 100 Km del Passatore fino all'intersezione con la via Corbari. La viabilità sarà ripristinata appena conclusi i lavori.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !