'Faenza Pride': un flash mob per celebrare l'accettazione lgbti+

A Faenza, in occasione del 'Pride month' - giornata nata per celebrare l’anniversario dei Moti di Stonewall e negli anni trasformatasi in eventi e momenti diffusi durante tutto il mese di giugno per celebrare l’accettazione sociale e l’auto-accettazione delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e queer - sabato sera in piazza della Libertà si è svolto un momento di incontro informale aperto a tutti coloro i quali condividono la finalità e il messaggio, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale. Al flash mob hanno partecipato circa 180 persone con striscioni, bandiere - e tante mascherine - arcobaleno.

