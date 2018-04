Faenza, realizzati due percorso pedonali per ipovedenti

Nei giorni scorsi nell'ambito dei lavori previsti dal Piano nazionale per la sicurezza stradale, che a Faenza hanno interessato diverse strade a partire dall'estate 2016, in città sono stati realizzati anche due brevi percorsi pedonali per ipovedenti. Uno è in via Tolosano e conduce dal marciapiede all'attraversamento pedonale posto nei pressi dell'incrocio con corso Mazzini, mentre l'altro, in viale Stradone, collega il marciapiede alla fermata dell'autobus ubicata a lato monte. I percorsi sono costituiti da apposite mattonelle con una superficie speciale, che indica agli ipovedenti la direzione e il punto dove fermarsi e svoltare.

