Faenza, riduzione bollette e assegni familiari: nuovo sportello per presentare le domande

Cambia la sede per la presentazione delle domande relative ai bonus gas, luce e acqua per la riduzione delle bollette sulle utenze domestiche riservata alle famiglie a basso reddito, numerose o di cittadini in gravi situazioni di salute - e per il riconoscimento degli assegni familiari e nucleo familiare numeroso. Se fino ad oggi i cittadini residenti nel Comune di Faenza in possesso dei requisiti richiesti dovevavo presentarsi nella sede dei Servizi Sociali muniti di apposita documentazione, da lunedì le domande dovranno essere presentate esclusivamente negli Sportelli Polifunzionali (Ex Ufficio Relazioni con il Pubblico) all'Ufficio Anagrafe in Piazza Rampi 2, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.