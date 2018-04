Faenza, rifacimento del manto stradale: Via Zuffe chiude per tre giorni

Via Zuffe resterà chiusa al traffico per tre giorni da lunedì prossimo, per consentire i lavori di rifacimento di un tratto del manto stradale. L'intervento riguarda l'ultima parte di via Zuffe, circa una ventina di metri prima dell'intersezione con via Torricelli. In questo tratto l'ordinanza emessa nei giorni scorsi vieta la circolazione e la sosta di tutti i veicoli, dalle 7 di lunedì fino alle 18 di mercoledì. I soli residenti potranno circolare in via Zuffe, con doppio senso di marcia, da via San Giovanni Bosco fino al cantiere. La viabilità ordinaria sarà ripristinata appena conclusi i lavori.