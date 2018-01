Faenza, ripartono i lavori alla rete del gas in via Trieste

Dopo la chiusura del cantiere per le festività di fine anno, lunedì prossimo riprenderanno i lavori alla rete del gas in via Trieste. Durante quest'ultima parte dell'intervento, che dovrebbe concludersi, salvo avverse condizioni meteo, il 16 gennaio, sarà chiuso al traffico veicolare un tratto di via Azzurrini, quello compreso dall'intersezione con via Trieste fino a via Medaglie d'Oro. In questo tratto sarà consentito l'accesso ai soli residenti, ai mezzi di soccorso e alle forze di Polizia.