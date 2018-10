Faenza, rottura sulla principale condotta idrica: weekend di disagi

Una conduttura d'acqua, probabilmente danneggiata dall'usura del tempo, a partire da domani sera costringerà i faentini a qualche disagio. Da venerdì infatti i tecnici Hera sono al lavoro per riparare una rottura sulla tubazione principale che alimenta Faenza, avvenuta in località Borgo Tuliero su una condotta in ghisa del diametro di 600 millimetri. Immediatamente è iniziata la predisposizione del cantiere per i lavori di riparazione che interesseranno tutta la giornata di sabato e parzialmente anche domenica.



Al fine di minimizzare il disagio all’utenza, la parte più complicata dell'intervento di ripristino è prevista in serata e durante la notte tra sabato e domenica. Sarà infatti necessario chiudere l’acqua sulla tubazione, con ripercussioni sull’erogazione della fornitura su tutto il territorio comunale. I lavori continueranno fino al completo ripristino, previsto, salvo complicazioni, nelle prime ore di domenica. Per evitare possibili danni, si raccomanda, da sabato sera, di evitare l'uso di lavatrici e lavastoviglie. Hera "si scusa per i disagi e fornirà ulteriori aggiornamenti nel corso dei lavori"