Faenza sempre più verde: nuovi alberi nelle strade e nei parchi pubblici

A seguito di specifici controlli di valutazione di stabilità e monitoraggio del patrimonio arboreo urbano, è emersa la necessità di procedere alla sostituzione di numerosi alberi presenti sul territorio del Comune di Faenza. La sostituzione riguarda alberi che sono in uno stato vegetativo tale da non consentirne il recupero e in condizioni che possono creare pericolo per la pubblica incolumità, ovvero che hanno perso la loro funzionalità propria del verde urbano.

Si parte con l'abbattimento di un filare di pioppi prospicienti la circonvallazione, a seguire gli interventi riguarderanno Via Vittorio Veneto, Via Calamelli, Via Mezzarisa, Via Bettisi, Via Mazzanti, Via Saviotti e Via Camangi. Gli alberi abbattuti verranno sostituiti con altri di specie diversa, che possono adattarsi meglio alle condizioni dell'ambiente urbano e che sono già state utilizzate con successo proprio a Faenza, quali il cerro, il nocciolo turco, il frassino angustifolia, il platano, il pero da fiore, l'acero campestre. Oltre alla sostituzione è previsto anche un incremento del patrimonio arboreo, con la messa a dimora di nuovi alberi nel Parco Cola, Parco Liverani, Parco Fornarina e Parco Zamosa. Gli interventi rientrano nell'ambito delle azioni compensative a carico di privati per accedere ad uno specifico incentivo urbanistico previsto dal Regolamento Urbanistico Edilizio (Rue) e non comportano pertanto oneri per l'amministrazione.

Slittano nuovamente causa maltempo, invece, i lavori di rifacimento del manto stradale in via Sant'Orsola nel tratto compreso tra la via Celle e via Canavera. L'intervento è programmato per lunedì 18 giugno nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 17.00. Le modifiche alla viabilità e alla sosta saranno puntualmente indicate con apposita cartellonistica di preavviso e segnaletica di cantiere.