Faenza, senso unico di circolazione: cambia la viabilità in via Amendola

Cambia la viabilità in via Amendola. Dai prossimi giorni sarà infatti istituito il senso unico di marcia su tutta la strada, da via Don Giovanni Minzoni fino a piazza Martiri Spagnoli, con direzione dei veicoli verso piazza Martiri Spagnoli. L'ordinanza entrerà in vigore con la realizzazione della segnaletica verticale, programmata in questi giorni. Se le condizioni climatiche consentiranno i lavori, la novità sarà così operativa già a partire dalla prossima settimana. Il provvedimento è finalizzato a rendere più sicura la circolazione in via Amendola, vista la ristretta sede stradale e la presenza di molte auto parcheggiate su entrambi i lati. L'ipotesi di vietare la sosta su un lato della strada non è stata presa in considerazione perchè, trattandosi soprattutto di auto di residenti, avrebbe spostato il problema sulle strade limitrofe aumentando sensibilmente il numero delle auto in sosta.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !