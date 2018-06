Faenza, si aggiorna il programma delle asfaltature stradali

E' stato rinviato a giovedì l'intervento di rifacimento del manto stradale in via Sant'Orsola, programmato nella giornata odierna, e riguardante il tratto compreso tra la via Celle e via Canavera. Slittano anche i lavori di asfaltatura previsti per domani in via Banaffa, nel tratto compreso tra la via Emilia e via della Battaglia, che sarà effettuato lunedì. Quest'ultimo intervento prevede anche l'asfaltatura di alcuni tratti di via Banaffa compresi tra via Battana e via Ramona. Durante i lavori i tratti stradali interessati saranno chiusi al traffico veicolare, con possibilità di accesso limitata ai soli mezzi di soccorso e ai residenti. In caso di maltempo i lavori potranno essere rimandati alle successive giornate.