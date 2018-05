Faenza, si asfalta la rotonda "Strada dei vini e dei sapori"

Inizieranno lunedì i lavori di manutenzione del manto stradale della rotatoria Strada dei vini e dei sapori, nella circonvallazione all'intersezione fra via Emilia Ponente e via Redipuglia. I lavori saranno effettuati in orario notturno - dalle 20 alle 7 - per ridurre al massimo i disagi per la viabilità e si concluderanno, salvo avverse condizioni meteo, mercoledì.

Nella prima fase si interverrà nella porzione di rotatoria con senso di marcia Bologna-Forlì, con chiusura delle corsia di marcia di via Redipuglia direzione Bologna e deviazione del traffico su via Volta, via Galvani e via Boaria, da dove i veicoli potranno immettersi sulla via Emilia Ponente e proseguire verso Imola.

Nella porzione di rotatoria non interessata dai lavori si circolerà in doppio senso di marcia. Nella seconda fase i lavori riguarderanno la porzione di rotatoria con senso di marcia Forlì-Bologna, pertanto saranno chiuse al traffico le corsie di marcia di via Redipuglia e via Emilia Ponente con deviazione del traffico sempre su via Volta, via Galvani e via Boaria. L'intervento sarà eseguito dalla ditta Crb di Rimini, appaltatrice dei lavori per conto dell'Unione della Romagna Faentina.