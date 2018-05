Faenza, si rinnovano i giochi e non solo: chiuso il parco della Rocca

Il parco della Rocca di Faenza è stato chiuso al pubblico per consentire l'inizio dei lavori di manutenzione dell'area verde e di rinnovamento delle attrezzature ludiche. La riapertura del parco è programmata nel pomeriggio di venerdì 18 maggio prossimo, con una cerimonia ufficiale.

I lavori di manutenzione e rinnovamento dei giochi sono finanziati dalla Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese.

Sono inoltre prossimi al via altri lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative di ben 70 attrezzature ludiche presenti in parchi, giardini, aree verdi e scuole del territorio faentino. Gli interventi nelle aree verdi non si esauriscono però qui: infatti l'amministrazione comunale ha anche in programma l'acquisto di altalene, torri, scivoli e altre attrezzature ludiche, per un importo complessivo di 100 mila euro, per reintegrare e sostituire tutti quei giochi che nel corso degli anni sono stati smantellati per la perdita dei requisiti minimi di sicurezza.

I nuovi giochi saranno acquistati entro la fine dell'estate 2018.