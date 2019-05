Faenza, torna l'appuntamento con la benedizione delle auto

Giovedì 9 maggio è programmata in città l’ormai rituale cerimonia di benedizione delle auto e degli automezzi pubblici e privati dei faentini. Come avviene già da alcuni anni, la benedizione delle auto si terrà nel piazzale Tambini, di fronte al PalaCattani (a lato degli impianti sportivi della Graziola), dalle ore 18.00 alle 20.00 circa.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione e limitare il più possibile i disagi alla circolazione, giovedì nel parcheggio di piazzale Tambini - dalle ore 15.00 alle 21.00 - sarà vietata la sosta di tutti i veicoli.

Dopo aver partecipato alla cerimonia di benedizione, all’uscita da piazzale Tambini le auto dovranno inoltre svoltare obbligatoriamente a destra, con direzione verso via Sant’Orsola.