Faenza, trasporto pubblico: abbonamenti anche a prezzo agevolato

Anche per l’anno 2018 sono previsti per il trasporto pubblico locale abbonamenti annuali a prezzo agevolato per le famiglie numerose, anziani e disabili residenti nei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina. La relativa delibera è stata approvata ieri - giovedì 11 gennaio - dalla Giunta dell'Unione della Romagna Faentina.



Sulle tratte urbane o extraurbane gli abbonamenti annuali si potranno pertanto acquistare al costo agevolato di 79 euro anzichè 148. Le agevolazioni riguardano i nuclei familiari composti da 4 o più figli e con un valore Isee non superiore a 18 mila euro, i disabili senza limiti di Isee, e gli anziani, ovvero gli uomini che abbiano già compiuto i 65 anni d’età e le donne con più di 64 anni, con un valore Isee famigliare non superiore a 15 mila euro. Resta in vigore anche il prezzo agevolato per l'abbonamento cumulativo: al costo di 96 euro anzichè 218.



“L’utilizzo del trasporto pubblico" – sottolinea il sindaco di Solarolo Fabio Anconelli, con delega ai servizi socio sanitari e alle politiche per l'integrazione dell'Unione – "deve essere incentivato e, a maggior ragione, reso più accessibile a quelle fasce di popolazione che versano in particolari condizioni di difficoltà o che, per età, abitudini o impedimenti, trovano nell’autobus il modo migliore per spostarsi da un punto all’altro del territorio”.



"Nel 2017 hanno usufruito degli abbonamenti agevolati oltre cento persone" - prosegue Anconelli - "che hanno utilizzato i servizi forniti dalle due Agenzie di trasporto operanti sul nostro territorio: Start Romagna e Consorzio Coerbus. Per questo motivo l'Unione ha recepito le disposizioni dalla Regione Emilia Romagna per il triennio 2016-2018 e ha confermato anche quest’anno le agevolazioni sugli abbonamenti annuali del trasporto pubblico locale urbano senza aggravio di costi per gli utenti".



Per chi usufruisce dei servizi di Start Romagna gli abbonamenti agevolati sono emessi dall'Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) del Comune di Faenza (piazza Nenni 19/a - tel. 0546 691444 –691449), aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30.



Chi usufruisce invece dei servizi del Consorzio Coerbus deve rivolgersi per gli abbonamenti al Punto Bus della Cooperativa Trasporti di Riolo Terme (via Miglioli 1 - tel. 0546 71028), dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30



Per ottenere il rilascio dell’abbonamento a tariffa agevolata è necessario rivolgersi agli sportelli muniti di attestazione Isee valida e, per i disabili, della documentazione attestante l’invalidità. In caso di primo abbonamento, viene richiesta una fototessera per l’emissione della tessera “Mi Muovo” sulla quale verrà caricato l’abbonamento, mentre per i rinnovi è necessario presentare la tessera già in possesso.