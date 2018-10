Faenza, tre nuovi laureati in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente

l corso di laurea in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali si appresta a "sfornare" tre nuovi laureati La cerimonia di conferimento delle lauree triennali è programmata mercoledì prossimo, con inizio alle 16.30, nella sede del corso di laurea faentino (via Granarolo 62), nella sala conferenze di Romagna Tech. Interverranno il vice sindaco e assessore all'università del Comune di Faenza Massimo Isola, Alessandra Odone del consiglio di amministrazione della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, Paolo Righi, vice direttore del Dipartimento di Chimica industriale "Toso Montanari", Giacomo Melandri, amministratore della Camera di Commercio di Ravenna e il coordinatore della sede di Faenza del corso di laurea in Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e i Materiali Daniele Nanni. Dopo il saluto delle autorità, prima delle lauree, è inoltre prevista l’assegnazione dei premi di studio ai migliori studenti del corso di laurea, designati nei giorni scorsi da un'apposita commissione. Alle 17.30 circa seguirà una breve presentazione degli elaborati finali da parte dei laureandi, quindi la proclamazione dei laureati. I tre nuovi laureati sono Giuseppe Bagnara, 21 anni, di Godo di Ravenna, che presenterà una tesi dal titolo "Purificazione di Direct black 168 in soluzione acquosa", Martina Liverani, 23 anni, di Faenza (con la tesi "Infiltrazione con alluminio di materiali ceramici porosi") e Martina Salsi, 22 anni, di Forlì ("Valutazione preliminare nell'utilizzo di materiali compositi in fibra di carbonio riciclata").