Faenza, un bimbo e due operatori sanitari tra i nuovi infetti. Anche buone notizie: due nascite

Dopo alcuni giorni altalenanti, non accenna a diminuire il ritmo dei nuovi contagi fra i residenti faentini. I nuovi casi accertati sono risultati 9, che vanno ad aggiungersi ai 6 di venerdì. "Purtroppo fra di loro c'è un altro bambino, di 9 anni, peraltro in condizioni non preoccupanti e mantenuto in isolamento domiciliare a casa sua - afferma il sindaco Giovanni Malpezzi -. E' il fratellino di un altro caso già accertato nei giorni precedenti".

"Gli altri casi riguardano prevalentemente persone ultra75enni (6 casi) o nella fascia 50-60 anni di età (altri 6 casi) - aggiunge -. Nessuno di questi 15 casi risulta ricoverato in Terapia intensiva. Solo 4 sono assistiti in ospedale, mentre gli altri 11 sono in isolamento domiciliare, non necessitando di cure ospedaliere. Fra questi, seguiti a domicilio, ci sono altri due operatori sanitari del nostro ospedale (un medico e una giovane infermiera). Stanno pagando un forte tributo per il loro generoso servizio". Ci sono anche buone notizie: "Nonostante le restrizioni alla circolazione imposte dal Governo, continua a volare la cicogna: sabato è stata registrata in Comune la nascita di altri due bambini".