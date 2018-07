Faenza, un incontro per rispondere ai dubbi riguardanti gli alberi di Viale V. Veneto

Pensato con l'obiettivo di fornire tutti gli ulteriori chiarimenti del caso nonostante le informazioni già divulgate tramite i mezzi di comunicazione e gli incontri ad hoc, martedì prossimo dalle 10 alle 11 i tecnici del Comune di Faenza assieme agli esperti di fisiologia vegetale che hanno svolto le valutazioni di stabilità sugli alberi di viale Vittorio Veneto saranno a disposizione dei cittadini per un incontro "sul campo". Il ritrovo è infatti fissato presso il parcheggio all'ingresso del giardino "Ara Crucis", in viale Vittorio Veneto 71. L'appuntamento sarà aperto a tutti gli interessati in un'ottica di massima trasparenza possibile e servirà a verificare e visionare direttamente le problematiche che hanno condotto alla scelta di sostituire le alberature del viale, a chiarirne tutti gli aspetti tecnici e a rispondere ad eventuali dubbi.