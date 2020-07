Faenza valorizza la mobilità cicloturistica: si inaugura la ciclabile "I due Pini"

Sarà ufficialmente intitolata giovedì la nuova pista ciclopedonale Faenza-Borgo Tuliero. La cerimonia di intitolazione, alla presenza del sindaco Giovanni Malpezzi, avrà inizio alle 1 presso l’abitato di Borgo Tuliero (incrocio con via Cornacchia). La cerimonia di scoprimento della targa di intitolazione a “I due Pini” rappresenta un piccolo indiretto riconoscimento a due persone che con la loro schiva generosità hanno consentito di completare un’opera molto importante per la città, per la messa in sicurezza di pedoni e ciclisti che percorrono la Provinciale 16 “Marzeno”, in un tratto stradale particolarmente insidioso, favorendo gli spostamenti sostenibili e, allo stesso tempo, valorizzando la mobilità cicloturistica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.