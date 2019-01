Faenza, via Strocchi chiusa per alcune ore domenica pomeriggio

Via Strocchi, a Faenza, sarà chiusa al traffico per alcune ore nella giornata di domenica 6 gennaio per un evento culturale.Il divieto di circolazione in via Strocchi, in vigore dalle ore 15.00 fino alle 16.30, comporterà modifiche anche nelle strade vicine. All’uscita dal parcheggio di piazza Ricci sarà infatti obbligatorio svoltare a destra all’intersezione con via Naviglio e proseguire su via Calligherie. Analogo obbligo di svolta a destra anche in via Nuova, all’intersezione con via Naviglio, mentre i veicoli transitanti in via Naviglio, provenienti da piazzale Sercognani, dovranno obbligatoriamente procedere diritto all’altezza di via Strocchi.