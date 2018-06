Faenza, viabilità modificata e divieti di sosta per tutta l'estate in centro

Da venerdì 1 giugno e fino al 16 settembre sarà vietata la sosta in alcuni box auto del parcheggio di piazza Sant'Agostino a Faenza, davanti alla chiesa, per consentire alla vicina osteria di allestire tavoli all'aperto per la stagione estiva. Altre modifiche alla viabilità in centro storico sono inoltre programmate nella giornata di lunedì 4 giugno, dalle 7.00 alle 18.00. Per i lavori di ampliamento della linea Fastweb sarà infatti vietata la circolazione e la sosta in via Bertucci, da piazza XI Febbraio a via Paolo Costa, con inversione del senso di marcia nelle vicine via Pezzi e via Paolo Costa, mentre in via Seminario sarà vietata la circolazione e la sosta - fino alle 9.00 del 9 giugno - nel primo tratto, da via Bertucci, per una ventina di metri circa.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !