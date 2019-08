A scuola con i cantautori. Il liceo faentino studia la storia del Novecento attraverso la musica

La Storia del Novecento viene letta attraverso la musica e la poesia dei Cantautori Italiani, le influenze degli chansonnier francesi e dei songwriter americani e inglesi. Tutto ciò avviene grazie al bando di Mibac e Siae intitolato “Per chi Crea” al Liceo Torricelli – Ballardini di Faenza in collaborazioen con il Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti di Giordano Sangiorgi, la Casa della Musica con Roberta Barberini e Cinzia Magnani, l’affiancamento della professoressa del Liceo Torricelli – Ballardini Marina Pierri e un supporto da parte degli Assessorati alla Cultura e ai Giovani del Comune di Faenza.

Il bando finanzia progetti volti al rafforzamento della formazione e della promozione culturale nelle scuole pubbliche italiane, eventualmente in collaborazione con altri soggetti specializzati.

Il corso proposto dal Mei prende spunto da un tavolo di lavoro di due anni fa del MIBAC che ha confermato attraverso un dialogo serio e costruttivo sulla grande tematica che da alcuni anni viene posta all’evidenza delle cronache, soprattutto dopo l’assegnazione del Premio Nobel a Bob Dylan: la necessità inderogabile che la canzone d’autore, oramai parte integrante della cultura e della letteratura delle giovani generazioni dagli Anni Sessanta ad oggi, venga insegnata nelle scuole.

Il corso che prenderà vita nel liceo faentino si divide in vari moduli e si occupa di nascita del cantautorato in Italia fino ad arrivare al nuovo modello di cantautorato d'oggi, dall'ItPop fino alla Trap passando per gli artisti stranieri e il boom del rap in Italia, e coinvolgendo in modo interattivo gli studenti del Liceo Torricelli – Ballardini.