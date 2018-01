Faenza, wifi in centro: disagi per alcuni giorni

Nei prossimi giorni sono previsti malfunzionamenti del Wifi nelle piazze cittadine, in particolare in piazza Martiri della Libertà dove il Wifi sarà interrotto per uno o due giorni. La segnalazione di queste disfunzioni temporanee è della ditta Coget, che nell'ambito dei lavori di restauro di Palazzo del Podestà sta intervenendo per disinstallare l'impianto elettrico del Palazzo. Il Wifi sarà ripristinato, salvo imprevisti, prima dello svolgimento della Nott del Bisò, programmata nella serata di venerdì prossimo.